Nova IA descobriu mesmo que estava sendo testada? Resposta intriga humanos

O universo da IA sofreu mais um terremoto de especulações nesta semana com o lançamento de um novo modelo. A Antrophic, startup fundada por ex-funcionários da OpenAI e com investimentos de Google e Amazon, lançou o Claude 3, seu novo modelo de linguagem.

O que chamou a atenção foi que a versão mais avançada do Claude 3 (Opus) apresenta desempenho similar —ou levemente melhor— do que GPT4, da OpenAI, e Gemini, do Google. Se você quiser entender como funciona o processo de avaliação de um modelo de IA, eu já contei em detalhes em uma coluna anterior.

A Internet bombou com especulações e um hype danado, inclusive com pessoas dizendo que o Claude 3 estava próximo de uma AGI (Inteligência Artificial Geral), um modelo que se equipara a todas as capacidades cognitivas humanas. A coisa ficou ainda mais enlouquecedora quando um pesquisador da Antrophic compartilhou uma situação curiosa sobre o modelo.