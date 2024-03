Ana Castela e dupla sertaneja brigam por 'Ram Tchum'; entenda

Antony afirmou que não é dono do termo Ram Tchum que, segundo ele, remete ao barulho de uma caminhonete. "Eu não sou dono (do termo Ram Tchum). Da mesma forma que ela não é dona da palavra boaideira. Mas quem é a Boiadeira? É ela. E quem é a dupla do Ram Tchum? A dupla Antony e Gabriel"

Ana Castela também se pronunciou. Ela disse que "ama Antony e Gabriel" e que não queria que "essas coisinhas bestas acabem com a família da música".

A cantora disse ainda que havia mandado uma mensagem para os cantores, mas que eles não haviam respondido. Ana, no entanto, apagou a postagem.

Ana afirmou que a música foi inspirada em uma história entre ela e o pai. Lançada no dia 29 de fevereiro, Ram Tchum, na voz de Ana Castela, atualmente ocupa a 23ª posição entre as músicas mais ouvidas no Brasil, segundo ranking do Spotify.