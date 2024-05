Felipe Neto faz apelos para salvar cavalo ilhado em telhado no Sul

O influenciador se ofereceu para pagar um helicóptero. "Para isso, precisamos de um helicóptero que aguente levantar 500kg. Quem tiver um, eu pago!"

Na manhã de hoje (9), após reclamar que ninguém havia oferecido o helicóptero, mesmo com ele pagando, Felipe contou que o resgate do cavalo estava a caminho. "Neste momento há 2 frentes de socorro para o Caramelo. 1) Exército, com atuação do general, está se mobilizando para enviar aeronave para o resgate; 2) Equipe com embarcação está indo para tentar tirá-lo e, se não for possível, alimentá-lo."

Felipe pediu energias positivas. "Vamos descobrir em instantes se o Caramelo sobreviveu a esta noite e ainda está vivo. A equipe de barco está chegando."