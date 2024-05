Guipa declara a Cel: 'Cuidado para essa confiança não virar soberba'

Cel tentou se justificar: "Mas eu falei de uma forma que não era para te atrapalhar, até perguntei se te incomodou e você falou que não, que ficou tranquilo".

Guipa então esclareceu: "Falei que fiquei tranquilo porque não queria conversar com você naquele momento, mas é o que estou te dizendo, cuidado! Você é um moleque que eu gosto. Desde o primeiro dia... esquece que isso é um jogo, só escuta. Desde que vi você duelando no apontamento com Hadad, que é um cara que gosto, com Fellipe, que gosto, com a Mari, que naquela época gostava, eu vi você nervoso, eu caguei que eles eram meus amigos. Chamei você e falei: 'cuidado, não fica nervoso, tenta se controlar'. Fiz isso não porque queria caçar voto lá fora, fiz isso porque sou ser humano. Eu acho um moleque bom, só que, a partir do momento que vejo em três dinâmicas, você se posicionando teoricamente contra mim...".

O radialista continuou: "Só estou te falando para você tomar cuidado, cuidado não comigo, tomar cuidado com as situações. A partir do momento que a gente vai crescendo no jogo, a gente vai estufando, a gente toma a frente, acha que tem certo poder, é questão de confiança. Cuidado para essa confiança não virar soberba. Falei: 'cuidado para a sua soberba não tomar conta do seu jogo'".

Cada um comentou como viu a situação. Depois, eles se acertaram.

