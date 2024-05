Catia Paganote diz que precisou ficar nua quando era paquita: 'Foi precoce'

A ex-paquita disse que já precisou viajar e enfrentar dores sozinha, enquanto ainda era pequena. "Eu vivi muito quando era paquita. Minha lição naquela época foi muito grande. Sofri muita coisa", disse. "Foi precoce. Ainda nao tinha essa maturidade toda".

Ela afirmou que o reality tem sido, sim, uma experiência única, mas que já precisou lidar com "esporros, ser humilhada e bullying" muito antes. "Coisas bem punk", disse. "Naquela época, era um outro ensinamento de vida com as crianças [?] Agressão verbal, coisas bem pesadas".

Catia ainda lembrou um episódio em que, à meia-noite, Marlene Mattos (empresária e diretora do programa em que trabalhava) ligou para as paquitas e pediu para que todas se reunissem em sua casa e ficassem nuas. "Chegando lá, ela falou: agora fica todo mundo pelado que eu quero ver quem tá gorda. Eu tinha 12 anos de idade, surreal", disse. "Isso era normal, aceitável".

