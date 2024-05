Jey Jey diz que Guipa fez 'jogo merd*' e usa 'máscara de bom moço'

"Ele descobriu que o jeito dele no primeiro dia foi uma merda, depois recalculou a rota e começou a colocar essa máscara de bom moço. Mas em várias outras horas, ele mostra a máscara, a cara dele mesmo. Ele tirou nosso lugar, foi afrontoso", acrescentou a MC.

"Esse homem aí, minha irmã.. Sei não", respondeu Taty. Andeia concordou.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso