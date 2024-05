Jojo, Kéfera, Maiara: famosas exibem silhuetas após mudanças radicais

A jornalista e ex-deputada federal deu adeus a 24 kg. Joice, que tem impressionado ao compartilhar o corpo esbelto nas redes, contou que decidiu reeducar sua rotina que "mudou completamente" sua vida e propiciou uma "transformação absoluta no corpo, na mente e no estilo".

Quando eu decidi mudar e vi que era possível mudar de um jeito maravilhoso e para sempre, ou seja, secar definitivamente, aí tive coragem de encarar o problema [que me impedia de emagrecer].

Joice Hasselmann

Kéfera Buchmann

Kéfera Buchmann Imagem: Reprodução/Instagram

O prazo de um ano foi suficiente para a influenciadora mudar completamente seu corpo. Kéfera impressionou os seguidores ao surgir musculosa e, recentemente, contou que está feliz com sua nova fase, "grandona". Buchmann apostou no combo treino com auxílio de um personal trainer mais reeducação alimentar para alcançar o objetivo.