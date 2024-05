Lisa Gomes relembra caso de transfobia: 'Tive minha privacidade invadida'

A repórter Lisa Gomes, da Rede TV!, esteve frente a frente com o sertanejo Bruno, um ano após o cantor fazer uma pergunta transfóbica à jornalista durante uma entrevista. O músico foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo e o caso foi parar na Justiça.

Eu tive a minha privacidade exposta de uma forma como eu não gostaria. Porque as pessoas não sabem, até hoje, o que eu passei lá atrás para não ter essa exposição que eu tive. Eu tentei me mutilar. Tentei me anular mesmo, de verdade. Porque eu não me aceitava no meu corpo. Lisa, em conversa com Splash

Jornalista conversou com a reportagem durante o lançamento da 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, na quinta-feira (23), na capital paulista. Ela foi uma das apresentadoras do evento ao lado do apresentador Fefito.