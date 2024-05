Atriz gaúcha fica sem comunicação, água e luz no RS e chora: 'Agoniante'

A atriz gaúcha Carol Bresolin contou que ficou sem comunicação, água e luz diante da tragédia no Rio Grande do Sul. Ela chorou e declarou ser "agoniante" ficar sem falar com ninguém e não ter notícias.

O que aconteceu

Em um vídeo feito na quinta-feira passada (2), ela fez o desabafo sobre a situação em meio ao desastre no estado sulista. "Hoje é quinta-feira, 21h. A gente está sem luz, sem água, sem rede e tu vê o quanto nada disso importa. Nada do que a gente valoriza importa", disse ela, que publicou o vídeo neste domingo (5).