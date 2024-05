Ex-BBB Maycon faz ensaio nu e mostra resultado da harmonização no bumbum

Por incrível que pareça, ainda é comum ouvir comentários maldosos sobre homens que se cuidam e que buscam melhorar algum aspecto do corpo. Maycon

A harmonização glútea tem se tornado um procedimento cada vez mais popular entre os homens. Segundo o cirurgião plástico Paulo Martin, o procedimento tem como objetivo melhorar a aparência dos glúteos de forma natural e proporcional ao corpo.

"Maycon é um dos muitos famosos que têm aderido a essa tendência, buscando sempre realçar a beleza natural com a ajuda de técnicas modernas e seguras", explicou o médico.

Além do aumento no bumbum, Paulo Martin disse que Maycon também realizou uma lipoaspiração para definir o abdômen. "A gordura do abdômen foi direcionada para o bumbum em um procedimento conhecido como lipoenxertia. Aproveitamos a gordura do abdômen para aplicar nos glúteos", afirmou.

O ex-BBB contou que ficou bem satisfeito com os procedimentos. "Estou muito satisfeito com o resultado e quero inspirar outras pessoas a buscarem aquilo que as faz se sentirem bem", finalizou Maycon.