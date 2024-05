Diogo Nogueira canta na praia e defende shows gratuitos: ?Democracia viva?

Como foi o show

Diogo foi o anfitrião da noite e recebeu duas mulheres para ajudar na missão de homenagear Beth Carvalho: Marvvila e Roberta Sá.

"O sentimento de felicidade de poder homenagear uma das maiores sambistas do mundo. Uma mulher que abriu portas para todos nós artistas, tanto da nova geração quanto da época de 1970, com Almir Guineto, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Sombrinha e por aí vai. Uma satisfação poder homenagear uma pessoa que cumpriu uma missão e deixou um legado para a gente dar sequência."

Pouco depois das 17h, Diogo subiu ao palco para cantar "O Show Tem Que Continuar" para uma plateia ainda tímida. Na sequência vieram "1800 Colinas" e "Folhas Secas", canções lançadas na década de 1970, até que "Meu Lugar", sucesso conhecido na voz de Arlindo Cruz", animou quem estava por ali.

Marvvila assumiu o palco para cantar "Saco de Feijão" e "A Chuva Cai" - faixas compostas por baluartes da Velha-Guarda da Portela. A Mangueira, sua escola do coração, será contemplada nas canções "As Rosas Não Falam" e "O Mundo é um Moinho", do mestre Cartola.