Ret celebra 15 anos de carreira em nova turnê: 'Rap pode ter show completo'

Ret levará o repertório do DVD "FRXV (Ao Vivo)" a festivais e shows no Brasil e na Europa, com uma estrutura menor. A gravação do show contou com três telões verticais, mais de 900 equipamentos de luzes, 22 metros de passarela e um palco flutuante. A turnê contará com banda completa, repertório e arranjos originais do DVD, novos conteúdos visuais e de luz.

O músico diz que "Amor Livre", um de seus maiores sucessos, bombou porque é uma música "muito verdadeira e autêntica". A faixa, sobre o relacionamento "livre" com Agatha Sá, acumula mais de 50 milhões de reproduções em plataformas de streaming.

Estou vivendo um momento muito próspero. Graças a Deus, estou muito feliz. A galera também se identificou porque todo mundo quer viver um amor que [tenha] um pouco do sentimento da faixa também. Filipe Ret

Confira a agenda de shows da turnê "FRXV"

04/05 - Salvador/BA

17/05 - Passo Fundo/RS