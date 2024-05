Fã de Madonna vive 'carrossel de emoções' em busca por ingresso VIP

Meu choro é de emoção e de revolta ao mesmo tempo, porque fazer uma área VIP desse tamanho no show para encher de celebridade, de influenciador, é muita injustiça com todos os fãs que estão aqui, não só comigo. Porque nós que somos fãs, que acompanhamos a carreira da Madonna do início, que compramos coisas, colecionamos, nós que merecemos poder estar próximo ao palco, para poder ver ela de perto

Gustavo Schoner

O paulista mostrou seu acervo de fotos e artes que já fez para sua ídola e, em uma delas, Madonna ainda usou, que foi uma camisa confeccionada por Gustavo. Mas se você acha que o carrossel de emoções de Gustavo Schoner parou por aí, está muito enganado.

O artista plástico revelou à reportagem que conseguiu entregar um quadro que fez para um dos bailarinos de Madonna. "Consegui entregar o presente que fiz, e ele vai levá-lo para ela", disse Gustavo que ainda não desistiu de assistir ao show em uma área privilegiada.

"Agora é só o VIP que falta", pontuou o fã de Madonna, que nos enviou um vídeo do momento que o bailarino da cantora pega sua arte e leva para dentro do Copacabana Palace.