6 shows e um bônus track imperdíveis da Tenda Heineken Metlife no C6 Fest

Black Pumas

Criada em Austin, a autoproclamada capital da música ao vivo dos Estados Unidos, a dupla Black Pumas mistura vibes vintage com timbres modernos, dessa forma conquistando tanto o público cativo da soul music tradicional quanto fãs de hip hop e música eletrônica mais orgânica. Não à toa, o duo encabeça o gênero neo soul, que propõe uma ressignificação da soul music americana.

A história dos Black Pumas começa com a convergência de duas almas musicais, Eric Burton, artista de rua com uma voz de ouro, vindo da Califórnia, e Adrian Quesada, guitarrista e produtor vencedor do Grammy, enraizado na cena musical do Texas. Em 2017, Burton e Quesada se encontraram em Austin e começaram a desenhar o mapa da dominação mundial através de uma repaginação da soul music, com muita influência de gravadoras como a Motown, mas com um olhar contemporâneo.

Seu álbum de estreia, autointitulado, foi lançado em 2019 e serviu como um showcase da união de seus talentos. O álbum revelou hinos como "Colors" e "Black Moon Rising" e foi de cara indicado ao Grammy de Melhor Artista Revelação.

Com referências claras a ídolos como Marvin Gaye, Curtis Mayfield e Otis Redding, o Black Pumas ostenta uma aura nostálgica sem soar saudosista, trazendo elementos da música eletrônica como o trip hop, com bateria eletrônica e sintetizadores. No C6, os fãs podem esperar por uma mescla de músicas do primeiro disco com as do segundo, "Chronicles of a Diamond", mais moderno do que retrô, lançado em 2023. Esta será a segunda apresentação do duo no Brasil, que esteve na edição de 2022 do Lollapalooza.

Pavement

O Pavement é aquela banda que vai fazer a geração X chorar no C6 Fest. Com discos que marcaram os anos 1990 com seu indie mais para desajeitado e fanfarrão do que grunge, a banda criou hinos como "Cut Your Hair", conseguindo costurar uma certa crítica social com bom humor e, claro, com a voz marca registrada de Stephen Malkmus.