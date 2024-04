Maeve Jinkings revela diferenças em cenas de sexo e estupro em Os Outros

Maeve Jinkings, 47, detalhou as diferenças entre as cenas de sexo consensual e de estupro na série Os Outros (Globoplay).

O que aconteceu

Por seu papel em "A Regra do Jogo" (2015), inicialmente hesitou em interpretar a personagem que vive um relacionamento abusivo em Os Outros. "A Domingas era mais submissa, muito frágil, com uma baixa autoestima. A Mila é uma personagem com uma outra complexidade que me interessava. Traz a questão da dominação e da toxicidade da relação de uma maneira mais traiçoeira, quando você acha que está no comando e revidando, mas no máximo está entrando em uma relação tóxica sem perceber", disse ao Play do Globo.

A atriz detalhou sobre a filmagem da cena de estupro na série: "Quando a gente foi filmar o estupro, o Milhem estava supernervoso. Foi curioso, porque me dei conta do que estava em jogo para ele como homem naquele momento. Ele ficou tão preocupado comigo, pela violência da cena. E aí fiquei tranquila para acalmá-lo, falando que estava tudo bem. Foi uma cena extremamente coreografada e muito plástica. A Luísa [Lima, diretora] deixou muito claro o que ela queria".