Madonna faz posts 'puro suco de Brasil' e revela spoiler do show

Madonna, 65, parece estar feliz com a repercussão de seu show no Brasil e decidiu movimentar as redes sociais, na tarde desta quarta-feira (1), com publicações que são o "puro suco" do real entretenimento no país.

O que aconteceu

"Chamando os meus anjos": a cantora publicou sete stories no Instagram com registros icônicos. Logo na primeira imagem, ela aparece deitada numa cama e traz a mensagem "chamando os meus anjos".

A artista ainda compartilhou um meme famoso de Tulla Luana com os dizeres: "galera, eu tô muito fora de mim. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz". Na sequência, a publicação traz o trecho da música "Faz Gostoso", parceria dela com a cantora Anitta — que está confirmada em seu show em Copacabana (RJ).