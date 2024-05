Ex-nora de Preta Gil sensualiza ao posar de lingerie

A ex-nora de Preta Gil, Laura Fernandez, sensualizou ao posar de lingerie e compartilhar as imagens em uma rede social.

O que aconteceu

A atriz, que esteve em "Elas por Elas" (Globo), nova anterior das seis, apareceu com uma lingerie preta. Laura posou e sensualizou com a roupa íntima em seus stories no Instagram.

Além de atriz, Laura também tem uma carreira de modelo. Nesse ensaio sensual, ela posou de cabelo solto e em uma espécie de provador.