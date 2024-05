Galisteu sobre documentário de Ayrton Senna: 'Vou assistir como ficção'

Adriane Galisteu quebrou silêncio sobre documentário de Ayrton Senna em suas redes sociais.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, a apresentadora relembrou os 30 anos da morte do piloto e ex-namorado. "1 de maio. Não importa o que eu esteja fazendo é sempre um dia reflexivo, mas difícil. Mesmo 30 anos depois. Impressionante"

Ela aproveitou para falar sobre o documentário "Senna por Ayrton", que estreou hoje (1) na Globoplay. "Eu tô ansiosa assim como todo mundo. Não vejo a hora de estrear para assistir, porém vou assistir como ficção. A partir do momento, em que eu não participo do documentário com depoimento, entrevista ou minha história, é uma ficção."