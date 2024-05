Hailey Bieber posa com barriguinha de grávida à mostra após anúncio

Hailey Bieber, 27, publicou um álbum de fotos onde exibe sua barriguinha de grávida. Na última semana, ela anunciou que espera o primeiro filho de seu casamento com Justin Bieber.

O que aconteceu

A modelo compartilhou a sequência de fotos e apontou o tempo. "As últimas semanas foram...". Hailey completou a frase com diversos emojis.

No álbum, ela posa em algumas fotos com a barriga à mostra. Hailey aparece deitada exibindo a barriguinha e também posando com a mão nela em pé.