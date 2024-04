Netflix lidera no Brasil e 25% ignoram aumento de mensalidades no streaming

Mais de 60% dos brasileiros utilizam serviços de streaming e, no país, a Netflix é líder. Além disso, 25% dos consumidores mantiveram suas assinaturas, mesmo com os aumentos de preços.

Os dados são da pesquisa "Consumo de Streaming na América Latina 2024", da Sherlock Communications. Veja mais dados do relatório:

Netflix líder

A Netflix é a mais popular e relatou um crescimento de 12% nas assinaturas latino-americanas no final de 2023. No Brasil, a Netflix lidera com 81%, seguida pela Amazon Prime com 52% e HBO Max com 35%. No segmento de música, o Spotify é o líder com 54%, seguido pelo YouTube com 31%.