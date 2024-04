Quem matou Lutero em 'Paraíso Tropical'?

No capítulo de terça-feira (1º), da reprise de "Paraíso Tropical" (Globo), Lutero (Edwin Luisi) morreu após ser envenenado misteriosamente.

Após Taís (Alessandra Negrini) ser assassinada e Marion (Vera Holtz) quase morrer depois de beber um drink envenenado, foi a vez do pai de Alice (Guilhermina Guinle) ser a vítima do assassino misterioso. Tudo aconteceu no apartamento de Olavo (Wagner Moura), onde o ricaço tomou o veneno.