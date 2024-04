Novela já teve personagem inspirada na Madonna; lembra de La Donna?

Ticiano (Ícaro Silva) e La Donna (Danni Carlos) em 'Verão 90' Imagem: Divulgação/Globo

Durante a passagem pelo país, a personagem ficava viciada em brownie com uma especiaria indígena brasileira, além de se consultar com a vidente Madá (Fabiana Karla), que vira sua guru pessoal, e engatar um romance com o cantor de lambada Ticiano (Ícaro Silva).

Fã de Madonna

O convite para viver La Donna veio de Jorge Fernando. "Verão 90" foi a último novela do diretor, que morreu em 2019 logo após o fim da produção.

"Eu e o Jorginho, a gente se conheceu fazendo teatro musical aqui no Rio. E aí ele foi falar comigo depois da peça onde ele me viu e a gente se conheceu assim. Há muitos anos, lá para 2005. A gente se cruzou, nosso santo bateu superbem, superforte. O Jorginho era uma força da natureza. A gente fez algumas coisas juntos. E aí ele me convidou pra fazer esse personagem em 'Verão 90'"

Danni Carlos a Splash.

A atriz viu como uma honra interpretar um papel inspirado na cantora que é grande fã. "Sou muito fã dela. Tenho meu disco de vinil, "Like A Prayer", até hoje. "Like A Prayer" foi o meu disco do coração, desde os meus 14 anos. Ela é a rainha do pop".