Documentário de Brumadinho para a Netflix está em desenvolvimento pela O2

O terceiro filme será uma produção de ação, dirigido por Luis Lomenha no Rio de Janeiro. Ainda não há data prevista de lançamento para as produções.

Para a Netflix, há também o filme baseado no livro "Já Não Me Sinto Só". A direção é de Maria Flor, com roteiro da própria Maria e de Júlia Lordello com produção de Quico Meirelles. No elenco estarão Manu Gavassi e Andréa Beltrão.

A lista de coproduções internacionais deste ano inclui ainda dois longas-metragens ambientados na Amazônia. Há também uma série sobre uma das figuras mais controversas do crime norte-americano da década de 1980, escrita pelo roteirista americano Adam Penn, roteirista também de "Mr. Robot" e "American Horror Story".

Outros projetos da produtora já anunciados são a primeira temporada de "Cidade de Deus" (Max), a série baseada na vida de Raul Seixas (Globoplay), dirigida por Paulo e Pedro Morelli e produzida por Paulo e Andrea Barata Ribeiro; e a segunda temporada da série "Cangaço Novo" (Amazon Prime Video), produzida por Andrea Barata Ribeiro. "Estamos com muitos projetos em andamento, tanto para o cinema quanto para streaming, além de coproduções internacionais. Em 2024 filmaremos três séries e dois longas. Porém, o investimento em busca de novos conteúdos é um processo constante, temos que pensar três anos para a frente pelo menos", comenta Andrea Barata Ribeiro, sócia e produtora executiva da O2.