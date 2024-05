Como John Krasinski recuperou sua criança interior em 'Amigos Imaginários'

Foi nesse momento que Krasinski, que se lançou como diretor em 2009 com a comédia "Brief Interviews with Hideous Men", e encontrou o sucesso atrás das câmeras com o suspense "Um Lugar Silencioso", decidiu criar uma história sobre esse lugar que é um refúgio quando os dias ficam ruins. "Cresci com filmes como 'E.T.' e 'Os Goonies", lembra. "Histórias em que crianças lidam com grandes emoções e também com grandes temas."

"Amigos Imaginários" segue Bea, que atravessa aquele momento difícil entre infância e adolescência. Após a morte da mãe, e encarando a doença do pai (papel do próprio Krasinski), ela embarca acidentalmente na jornada de Cal (Ryan Reynolds), sujeito solitário que mora no mesmo prédio de sua avò e revela que sua missão é encontrar novas crianças para se conectar com os "Migs", os amigos imaginários que correm o risco de sumir quando ninguém mais acredita neles.

John Krasinski e Cailey Fleming falam sobre 'Amigos Imaginários' Imagem: Reprodução

"Eles tinha fantoches e bichos de pelúcia no set para que eu pudesse ter algo com o que interagir", conta Cailey Fleming, que interpreta Bea. Quando o filme entra no modo fantástico, a jovem ajuda criaturas imaginárias como Blue (com voz original de Steve Carrell) e Blossom (dublada por Phoene Waller-Bridge). "John foi útil para que eu acreditasse que eles estavam no set", brinca. "Pelo menos eu acho que foi."

No "mundo real" em "Amigos Imaginários", Fiona Shaw, como a avó de Bea, serviu como âncora para a garotinha. "Cailey é uuma graça, e o ambiente de trabalho com crianças é sempre melhor", lembra a atriz. "A melhor coisa em ter crianças no set é que todo mundo se comporta de forma mais civilizada."

Para John Krasinski, o trabalho foi triplo. "Eu fiz o filme inteiro com Caily e Ryan, e antes de ir ao set já havia gravado uma versão com vozes guia com Steve e Phoebe." A terceira parte, além de juntar o material do set com as sessões de dublagem, foi chamar os amigos para preencher as vozes dos outros Migs espalhados pelo filme. "Eu sei que eles disseram sim para mim, mas também porque acreditaram na ideia", conclui.