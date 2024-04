Alunas suspensas: os detalhes do ataque racista à filha de Samara Felippo

Desde o primeiro momento, mantivemos contato constante com a família da aluna vítima dessa agressão racista, assim como permanecemos atentos para que ela não fique demasiadamente exposta e seja vítima de novas agressões. Na circular enviada a todas as famílias no mesmo dia, solicitamos que todos conversassem com seus filhos sobre o ocorrido.

Comunicado do Vera Cruz aos pais

Alunas responsáveis pela agressão racista foram suspensas. Além da suspensão por tempo indeterminado, a escola também proibiu a participação delas em uma viagem programada para os alunos. "Ressaltamos que outras medidas punitivas poderão ser tomadas, se assim julgarmos necessárias após nosso intenso debate educacional, considerando também o combate inequívoco ao racismo", continua o texto compartilhado com as famílias.

'Saída voluntária'

Mais desdobramentos do caso. Os pais de uma das alunas envolvidas no caso anunciaram, também em comunicado para os pais dos alunos do 9º ano, obtido por Splash, a "saída voluntária" da garota da escola.

No texto, o casal afirma que pediu desculpas à Samara e sua família, e que se consideram "uma família progressista, que há anos busca caminhar e evoluir numa educação antirracista". Ao afirmar que a filha "sempre foi uma menina educada e afetiva com as amigas", os pais também negaram que a garota tenha "denúncias prévias de mau comportamento". "É uma adolescente em formação como cidadã — como os filhos de todos vocês. Que comete erros e acertos, como todos nós já cometemos em nossas vidas", disseram.