Samara Felippo faz B.O. por racismo contra a filha: 'O que eu podia fazer'

"Esperei que a escola me desse uma devolutiva, no mínimo a expulsão, retirar essas meninas da escola. Não estou falando em isolar ninguém, linchar ninguém, sou contra tudo isso, mas, num lugar onde minha filha gostaria de continuar, já não dá mais", afirmou.

"Para mim, isso não é o suficiente". Samara relatou, também, que as meninas que foram racistas com sua filha foram suspensas e retiradas de um passeio no meio do ano, no entanto, ela sente que é preciso uma resposta maior.