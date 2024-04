Saída de bailarina após racismo expõe privilégio de Ratinho na TV, diz Yas

A apresentadora considera inaceitável que atitudes como a do animador do SBT aconteçam sem sofrer a devida sanção. "É um desperdício de espaço e de tempo que comunicadores como o Ratinho - e tantos outros - sigam cometendo crimes de maneira deliberada - e sem nenhuma consequência. É inadmissível que esse tipo de coisa continue acontecendo, porque mostra simplesmente um privilégio dessas pessoas, que não querem abrir mão de suas falas racistas."

Splash entrou contato com o SBT em busca de um posicionamento da emissora, que ainda não se manifestou. O espaço continua aberto.

Leão: Globo irrita telespectador ao insistir em Patrícia Poeta no Encontro

Em seu quadro Rugido do Leão, Leão Lobo criticou o fato de Patrícia Poeta seguir à frente do programa Encontro nas manhãs da Globo. "Ela não tem empatia com o público e com aquela plateia, por mais que force, que sorria e faça caras e bocas para a câmera. Nunca vai ser uma pessoa popular. Carisma não se compra na farmácia. Ou se tem, ou não se tem - e essa moça não tem."

Para ele, o canal carioca se volta contra a própria audiência ao insistir numa apresentadora já expressamente reprovada. "Se o programa já era ruim e artificial [antes], com ela fica ainda mais artificial e mais forçado. Percebe-se uma insistência da atual direção em mantê-la no ar. Isso chega a irritar o telespectador."