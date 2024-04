Em batalha judicial contra ex, Samara fala em 'manipulação' e 'derespeito'

"Homem não teme uma mulher independente financeiramente. Homem teme uma mulher que age com frieza", declara um quarto post de Samara. "A conversa de 'nosso dinheiro' acaba rapidinho na beira do divórcio - e aí a grana é só de quem saiu de casa para ganhá-la. Seja consciente disso quando estiver no auge da família feliz também", reza o texto que conclui a sequência de postagens.

Samara Felippo foi recentemente às redes sociais reclamar que Leandrinho estaria há dois meses sem pagar pensão às filhas do casal - Alícia e Lara, de 14 e 10 anos. Ela sugeriu que a inadimplência pudesse ser uma retaliação por ela ter exposto publicamente o processo que move há dez anos contra ele, por fraude na venda de um imóvel.