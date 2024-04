Ex de Cezar Black beija Danese em A Grande Conquista; veja mais

A vileira já viveu um relacionamento com Cezar Black. O enfermeiro participou do BBB 23 (Globo) e de A Fazenda 15 (Record).

Enquete encerrada A Grande Conquista - Enquete: Quem você quer que fique na 2ª Zona de Risco? Resultado final 1 Anahí Rodrighero 15,44%

2 MC Mari 15,07%

3 Cel 14,74%

4 Brenno Pavarini 7,61%

5 Ysani 6,07%

6 Leonardo Saavedra 5,8%

7 Andreia de Andrade 5,41%

8 Michael 4,23%

9 Catia Paganote 4,16%

10 Nelsão Fênix 3,23%

11 Bruno Canaan 3,1%

12 Jordana Guimarães 2,46%

13 João Pinto 1,53%

14 Taty Pink 1,52%

15 Fabricio Almeida 1,45%

16 Lippe Rodrigues 1,13%

17 Márcia Barroz 1,13%

18 Tatiane Melo 1,06%

19 Carolina Roland 1,05%

20 Danilo Garcia 0,93%

21 Neuma Carolina 0,63%

22 Maizy Magalhães 0,5%

23 MC Jey Jey 0,4%

24 Ana Paula Oliveira 0,38%

25 Theo Black 0,25%

26 Uarzancler Zuckerman 0,18%

27 Ingrid Caravellas 0,12%

28 Charles Daves 0,1%

29 Thay Sampaio 0,1%

30 Rita Assumpção 0,08%

31 Di Silva 0,07%

32 Nemo 0,06%

