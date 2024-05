Maldição do BBB recai sobre Baronesa em A Grande Conquista; entenda

A "maldição do rosa" surgiu no Big Brother Brasil. A teoria criada no reality concorrente indica que o participante será eliminado se estiver usando a cor no dia da eliminação.

Nem A Grande Conquista escapou da teoria. No X (antigo Twitter), alguns espectadores brincaram que Baronesa foi vítima da "maldição do rosa".

Baronesa foi eliminada usando rosa. Usar rosa em noite de eliminação em realities não é uma boa ideia. Todos acabam eliminados. No BBB é assim também. Só a Manu Gavassi usou rosa e escapou no BBB 20.#AGrandeConquista -- Wagninho ? (@WagnerMarcos29) May 17, 2024

Cara acabei de perceber que a Baronesa ta de ROSA! Essa cor não favorece pré eliminações! JAMAIS USEM ROSA! #OGrandeReact -- Ansiosa de Reality (@fercabral79) May 17, 2024

e a baronesa ainda usou rosa na noite de eliminação. ÓBVIO que seria eliminada #EliminaçãoNaMansão -- carolina (@r3alityshow) May 17, 2024