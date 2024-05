Hadad e Liziane criticam rivais: 'Arma que ela quer eu não vou dar'

Na sala de A Grande Conquista 2 (Record), Hadad reclamou de Anahí e Liziane detonou a postura de Kaio na Mansão.

O que aconteceu

Hadad reforçou sobre Any: "A arma que ela quer eu não vou dar. A minha convivência está no total jogo, fair play e respeito. Ela está sem arma nenhuma para votar em mim. Aí ela fez o quê? Me atacou e votou no Fernando".