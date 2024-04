Dieguinho: Camisinha furada em A Grande Conquista é erro absurdo da Record

Jhenyfer Dulz, a Bifão, reclamou da qualidade das camisinhas disponibilizadas pela produção de A Grande Conquista (Record) para o elenco. Por brincadeira, ela resolveu encher alguns dos preservativos de água e se deu conta de que todos estavam furados.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, observou que esse tipo de falha pode acarretar consequências sérias para os próprios confinados do reality. "Isso é um problema grave. Vai que alguém bota isso aí e, ao invés do prêmio de R$ 1 milhão [destinado ao campeão da competição], leva um filho para a casa? [risos]"

Para Dieguinho, é inegável que houve descuido da produção do programa na hora de selecionar os preservativos que seriam oferecidos aos participantes. "De três, uma: ou a camisinha estava vencida, ou estava mal posicionada, ou era de baixa qualidade. Numa dessas, foram até as três coisas juntos - mas é fato que alguma coisa aconteceu."