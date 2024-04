Brasileira desiste de reality do Star+ após ser alvo de xenofobia

Priscila Ferrari, a única participante brasileira do reality "Vanderpump Villa" (Star+), desistiu do programa após sofrer xenofobia. O episódio da desistência vai ao ar na próxima segunda (29).

O que aconteceu

Os outros participantes criticavam o sotaque de Priscila. "Eu comecei a me afastar e me sentir excluída quando tive uma discussão que não foi ao ar com um dos participantes [Marciano] e ele perguntou o que eu estava falando, que pelo meu sotaque, aquilo nem poderia ser chamado de inglês. E eu ouvia entre paredes os participantes fofocando sobre o meu sotaque, reclamando que eu sempre dizia que era do Brasil", contou a carioca com exclusividade a Splash.