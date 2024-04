Quem é o ex-Polegar expulso de reality da Record após brigar e pegar faca

Com o fim do grupo, se formou em Direito e depois em Gastronomia. Ele chegou a dirigir uma rádio no interior de São Paulo e também foi dono de um restaurante em Mogi das Cruzes, que faliu.

Em 2017, Ricardo foi preso por uma dívida de R$ 12 mil em pensão alimentar. O valor era devido à primeira companheira, com quem teve um filho em 2008.

Hoje vende lanches em um food truck. Em 2019, com dificuldade para pagar as contas, ele pediu ajuda financeira publicamente a seguidores e a famosos. "Entrei em contato com os assessores diretos e fui nas redes sociais de Latino, Ana Maria Braga, Raul Gil, Luciano Huck, Xuxa, Faustão, Rodrigo Faro, Gugu Liberato, entre outros e ninguém sequer me respondeu. Pedi até para os meus ex-companheiros do Polegar e nada. O Rafael Ilha se negou a me emprestar R$ 3 mil", lamentou no Instagram em 2019.

Próximo a Gugu, Ricardo polemizou ao chamar o apresentador de "amor da minha vida" em 2019. Ele acabou apagando o trecho em que se referia assim a Gugu. Depois, apagou a publicação.