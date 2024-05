Datena deixa hospital e volta ao Brasil Urgente após 2 cirurgias: 'Saudade'

Joel Datena, primogênito de Datena, assumiu a apresentação do jornalístico da Band de 30 de abril a 9 de maio. "O Joel é ótimo, é craque. O pai dele também é".

Saudades do trabalho: Datena fez questão de dizer ao público que não via a hora de voltar a sua rotina de trabalho. "Tava com saudade de vocês".

Cirurgias: Datena foi operado nos dias 4 de maio, mas fez mistério sobre o procedimento cirúrgico. Dois dias depois, ele precisou de nova cirurgia em virtude de um sangramento na área do períneo, a base do púbis, onde ocorreu um sangramento.