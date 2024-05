Edlaine alfineta Catia Paganote em A Grande Conquista: 'Famosa é a Xuxa'

Durante a votação ao vivo da primeira Zona de Risco da Mansão de A Grande Conquista 2 (Record), Edlaine e Catia Paganote tiveram um bate-boca. Até Xuxa foi citada na discussão.

O que aconteceu

Edlaine justificou seu voto e alfinetou a rival: "Ela estava dizendo 'desce do palco porque você não sou eu', já que ela é ex-Paquita. Respeito a história da Catia, mas, da mesma forma que ela tem história lá fora, eu também tenho. Então, desce do palco, você, do palco da arrogância".