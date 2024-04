Quem é o policial que entrou em A Grande Conquista sem autorização da PM?

Quem é Fellipe Villas?

Fellipe tem 36 anos, é pai de um menino e mora em Vila Velha (ES). Ele atua como soldado da Polícia Militar na cidade.

Além do trabalho na polícia, Fellipe tem forte atuação na internet com mais de 225 mil seguidores no Instagram. Na plataforma, ele publica registros de seu dia a dia na polícia, conteúdos fitness, fotos descontraídas em que exibe o corpo malhado na praia e seu cachorro de estimação. O conquisteiro também mostra parcerias publicitárias com dentistas, barbearias e restaurantes capixabas.

Fellipe faz parte do elenco do reality show da Record e foi para a primeira Zona de Risco da temporada. O policial teve votos o suficiente a seu favor, e conseguiu permanecer no jogo.

O policial se envolveu em discussão ao ameaçar jogar água em alguns participantes que faziam barulho. "Vai tomar banho d'água e quero ver vir para cima de mim, tá? Agora eu que não vou dormir também. Deita lá para ver!", disse. Em resposta, MC Mari foi para cima do policial e o desafiou a cumprir a promessa, enquanto o xingava."