Liziane se revolta contra Bruno: 'Vou ser a primeira a tirar sua máscara'

Liziane se revoltou contra Bruno após sugerir que a colocaria em seu lugar na berlinda, caso ganhasse a Prova da Virada e escapasse da primeira Zona de Risco da Mansão de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

A ex-Fazenda prometeu desmascará-lo: "Bonzinho do c*ralho! Se eu voltar dessa m*rda [berlinda], eu quero que você ganha [a Prova da Virada] e me coloque [no seu lugar na berlinda], se eu voltar, você vai ver o que vai acontecer. Porque eu vou ser a primeira a tirar sua máscara".