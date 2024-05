Após acordar do coma, homem misterioso recebe nome escolhido por Vênus

Depois disso, Vênus sente a mão do homem mexer. "Tá acordando... ele tá acordando", afirma para o médico.

Ao acordar, ele diz que está sem memória. Sem saber que ele é a pessoa que tentou matá-la, a noiva de Tom (Renato Góes) se dispõe a ajudá-lo.

Sem lembrar do seu nome, Vênus batiza o novo amigo com um apelido. Após contar ao desmemoriado sobre a história dos nomes com referência à astronomia na sua família, ela escolhe chamá-lo de Netuno.

