Fãs processam Madonna por atrasos em shows dos Estados Unidos

Madonna está sendo processada por três fãs pelos atrasos em shows dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Segundo a The Rolling Stone US, Elizabeth Halper-Asefi, Mary Conoboy e Nestor Monte Jr. entraram com uma ação coletiva federal em Washington contra a cantora e a Live Nation.

Eles afirmaram que nos ingressos a The Celebration Tour estava prevista para começar às 20h30 e a artista apareceu às 22h30.