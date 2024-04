A Grande Conquista: Edlaine chama Guippa de frustante, Any critica vtzeiros

Durante o programa nesta quinta-feira (25), Any, Edlaine Barboza e Luiza Aragão tiveram espaço no ao vivo para responder algumas perguntas polêmicas de Rachel Sheherazade, 50.

O que aconteceu

Rachel Sheherazade explicou que conversaria com um participante de cada casa no ao vivo e selecionou Any da Casa Laranja, Edlaine Barboza da Casa Verde e Luiza Aragão da Casa Azul.

"Minha maior frustração mesmo foi o Guippa, depois de eu ter me posicionado falando que não gostei de ter sido indicada. Ele falou que meu posicionamento fez com que a casa não ficasse mais em harmonia. Porque eles querem a casa em paz e amor", respondeu Edlaine Barboza para a apresentadora, ao ser perguntada sobre sua decepção por estar na berlinda. "Eu fiquei muito decepcionada por ser indicada, eu achei que não seria uma das cinco pessoas de vinte."