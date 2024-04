A Grande Conquista: Cel se irrita em desabafo de grupo e alfineta Lippe

Os participantes se reuniram em volta de uma mesa para desabafar sobre o programa. Ratinho refletiu sobre sua vida e alfinetou os colegas: 'Nem tudo vale R$ 1 milhão. Seu carácter, sua lealdade não valem dinheiro". Emocionado, o jogador refletiu que entrou no programa se considerando pobre, mas percebeu no confinamento que sua maior riqueza são seus filhos e esposa.

Emocionados, os demais jogadores aproveitaram o espaço para chorar e dar um gás para os que participantes que estão na berlinda. A maioria falou sobre estarem gratos e inspirados pela companhia dos colegas e desejarem que o vencedor do programa saia da Casa Laranja.

