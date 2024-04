Show Para as Florestas reúne Djuena Tikuna, Assucena e Sandra Peres em SP

L'Oréal no Brasil quer ampliar a pauta sobre empoderamento feminino, biodiversidade e mudanças climáticas.

O grupo vai disponibilizar um espaço imersivo no evento para compartilhar detalhes dos compromissos globais com a Agenda 2030 — plano global da ONU para construção de um futuro melhor e mais sustentável ao fim da década.

Durante o evento, vamos contar com o espaço L'Oréal Para o Futuro que tem um conteúdo inspirado no nosso propósito e que reflete o que queremos compartilhar: criar beleza que move o mundo, ou seja, uma beleza mais sustentável, diversa e inclusiva. Helen Pedroso, diretora de responsabilidade corporativa e direitos humanos do Grupo L'Oréal no Brasil

O evento é aberto e gratuito, com reserva antecipada de ingressos pelo Sympla.

Sustentabilidade

L'Oréal Para o Futuro foi lançado em 2020. O programa conta com ações focadas nas questões "urgentes" do mundo contemporâneo e que precisam ser resolvidas até 2030 — alinhadas com a Agenda 2030 da ONU.