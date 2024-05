Ela já viu a Madonna 34 vezes e agora ganhou VIP para o show no Rio

A Splash, o Itaú disse que fez uma promoção nas redes sociais para fãs e clientes. As melhores histórias ganhavam acesso próximo ao palco, em uma área destinada a fãs e clientes do banco. A promoção foi encerrada, mas as ações presenciais na cidade continuam.

"Itaú informa que está realizando ações no Rio de Janeiro que selecionam superfãs para viverem uma experiência especial durante o show", disse o banco em nota. Eles também reforçaram que não estão vendendo ingressos e alertou os fãs de possíveis golpes:

O Itaú não comercializa ingressos do Espaço Itaú e reforça que a área é destinada para acesso gratuito de fãs e clientes ganhadores de promoção e convidados. O banco ressalta que contará com tecnologia de segurança e controle digital de acesso ao espaço, que será liberado mediante apresentação de documento original com foto. O Itaú tem realizado comunicações de forma ativa para orientar os clientes sobre a não comercialização de ingressos de acesso ao espaço, a fim de alertar sobre a possibilidade de golpes.

Em busca da área vip

Nem todos os fãs tiverem a mesma chance que o grupo de Manaus. Outros seguem com cartazes e na expectativa de conseguirem acesso à área vip. A jornalista Danielle Bernardes, 20, veio de Manaus para o Rio e faz parte da geração mais jovem de fãs da artista.