McFly brinca ao rejeitar título de boy band: 'Seria ofensivo para o gênero'

O McFly começa hoje a turnê "Power to Play" no Brasil, com duas apresentações em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Em entrevista a Splash, o vocalista Tom Fletcher e o baixista Dougie Poynter falaram da relação com os fãs brasileiros, comparações com boy bands, o último disco e as loucuras que já viram em mais de 20 anos de carreira.

Apesar de terem sido tratados como uma boyband ao longo da carreira, o McFly não concorda com esse título e se descreve como "apenas uma banda". "As boy bands com as quais crescemos tinham integrantes muito, muito bonitos, sarados, com músculos em todos os lugares. Eles eram ótimos dançarinos, todos sabiam cantar", explica Poynter.