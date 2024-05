Filhos de Madonna vem ao Brasil para participação especial em show no Rio

Estere, 11, e Stella Ciccone, 11, David Band, 18, e Mercy James, 18, chegaram ao Brasil junto com a mãe, Madonna, 65, para a última apresentação da turnê.

O que aconteceu

Para a "The Celebration Tour", quatro de seus seis filhos possuem papeis importantes durante os shows. Com a performance em solo brasileiro, Madonna trouxe seus filhos para o Rio de Janeiro para o encerramento da turnê que comemora sua carreira.

As gêmeas caçulas da rainha do pop, Stella e Estere, tem um momento especial durante a canção "Vogue", um dos pontos mais aclamados do show. Na ocasião, a cantora e um convidado "avaliam" a coreografia apresentada por bailarinos.