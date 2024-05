Veja cinco momentos caóticos de vindas da Madonna ao Brasil

Com sua vinda para o Brasil para encerrar a "The Celebration Tour", Madonna retorna pela quarta vez ao país. Por isto, o Splash resgatou cinco momentos inesquecíveis da diva pop por aqui, veja:

Hospedada em um hotel na rua Augusta em 1993

Em sua primeira passagem pelo país com a turnê "The Girlie Show", nos dias 3 e 6 de novembro, a rainha do pop causou um frenesi na porta do hotel com pessoas fazendo topless na rua, soltando fogos da janela e confusões generalizadas que foram resolvidas pela polícia.