A Grande Conquista: Key Alves rebate Record e nega relação com participante

A jogadora de vôlei Key Alves negou ter vínculo com um participante do reality A Grande Conquista, diferente do anunciado pela Record hoje (18).

O que aconteceu

No início da tarde, a Record divulgou os 100 participantes que entrariam na segunda edição do reality, com seus respectivos nomes e biografias.