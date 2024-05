Márcia diz que Baronesa agiu para eliminá-la de A Grande Conquista

Para a ex-conquisteira, Baronesa contribuiu para que ela fosse para a Zona de Risco e acabasse eliminada. "Tinha algum problema com alguém, aí ela ia lá, se metia para querer me atingir. E, na última, foi, na verdade, para colocar as pessoas contra mim. E me colocarem na berlinda, que foi o que aconteceu".

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso