Ana K alfineta Ju Nogueira após desistir de A Grande Conquista: 'Sem sal'

Ana justificou seu ato dizendo que Ju ironizou sua participação no reality show. "Ela fica falando coisas de mim e ela não me conhece. Ela ficou o tempo inteiro falando 'quem é ela?' sobre mim. E já não é a primeira vez. Ela falou quatro vezes, sempre falando 'quem é ela?', tentando me diminuir".

"Mas eu sinto muito, Ju Nogueira, você nunca vai conseguir me diminuir, meu amor. Nunca. E nunca diminua alguém. Porque hoje, você pode estar aqui em cima. Mas amanhã você pode estar lá embaixo. E é isso, Ju Nogueira, sal para a sua vida, tá bom? Porque você é muito sem sal, muito sem conteúdo. Um beijo e vai se lascar!", concluiu Ana, deixando Lucas Selfie em choque.

